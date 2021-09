Per Costellazioni la Compagnia Viandanze presenta “Che fom?…Spetom!”

(red.) Mercoledì 8 settembre alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, la Compagnia Viandanze Teatro presenterà lo spettacolo “Che fom?…Spetom!”, inserito nella rassegna “Costellazioni”.

La rappresentazione, proposta in dialetto bresciano, vedrà dialogare canti e balli, parole e silenzi nel tentativo di raccontare, a un passo dal surreale, il senso e l’importanza dell’attesa. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso cinque euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una mail a segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.