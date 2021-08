Ctb, via alla (doppia) campagna abbonamenti

(red:) Al via la Campagna abbonamenti per la nuova Stagione del Centro Teatrale Bresciano, un cartellone di 42 spettacoli con 15 nuove produzioni Ctb e due rassegne di teatro contemporaneo, intitolata (omaggio a Franco Battiato) “E ti vengo a cercare”. Una proposta artistica con protagonisti i più grandi registi e attori del panorama nazionale, che porteranno a Brescia i loro nuovi spettacoli.

Quest’anno la Stagione del CTB sarà articolata in due parti: la prima, intitolata “Autunno a teatro”, considera gli spettacoli in scena fino a dicembre 2021; la seconda, invece, include gli spettacoli in cartellone a partire da gennaio 2022.

Per semplificare e rendere più semplice l’acquisto dei titoli d’ingresso, anche la Campagna abbonamenti si terrà in due momenti distinti dell’anno. Dal 6 settembre al 16 ottobre 2021 sarà possibile acquistare esclusivamente gli abbonamenti e i biglietti per la prima parte di Stagione, “Autunno a teatro”.

La seconda parte della Campagna si svolgerà, invece, dal 29 novembre 2021, con l’apertura della vendita degli abbonamenti e biglietti per la seconda parte di Stagione.

Maria Paiato, Carlo Valli, Alessandro Mor, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Eros Pagni, Gianluigi Fogacci, Simone Ciampi, Valentina Violo, Elio, Simone Cristicchi, questi i nomi dei protagonisti di “Autunno a Teatro” impegnati in Il delirio del particolare, “La notte dell’Innominato”, “Caduto fuori dal tempo”, “Il Grigio”, “Happy Next”.

Per questa prima parte di stagione sarà attivo l’”Abbonamento Autunno a teatro” che prevede la scelta a 5, 4, 3 o 2 spettacoli, della data di rappresentazione e del posto in teatro; le vendite saranno attive dal 6 al 18 settembre per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento della Stagione 2020/21 con diritto di prelazione; i nuovi abbonati potranno invece acquistarlo dal 20 settembre al 2 ottobre 2021.

Dal 4 ottobre sarà in vendita la “Carta mix Autunno a teatro” che segue la stessa impostazione dell’abbonamento, ma è riservata ai posti di II e III galleria.

È possibile acquistare gli abbonamenti presso la Biglietteria del Teatro Sociale che sarà aperta dal 6 settembre (secondo il calendario riportato per ogni tipologia) con i seguenti orari: dal 6 settembre al 16 ottobre 2021: 9.00-13.00 e 16.00-19.00, domenica chiuso; dal 19 ottobre 2021: martedì – sabato 16.00-19.00; domenica 15.30-18.00.

Secondo gli stessi orari, dal 6 settembre, sarà attiva la biglietteria telefonica per la vendita degli abbonamenti (secondo il calendario riportato per ogni tipologia) al numero 376 0450011.

Attivo anche il canale on-line: sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, saranno in vendita gli abbonamenti per i nuovi abbonati e i biglietti singoli, secondo il calendario della Campagne abbonamenti.

Per informazioni è possibile contattare la Biglietteria del Centro Teatrale Bresciano ai seguenti recapiti: t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it .