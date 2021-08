Sabato, Giulia Pont a Cologne: “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo si”

Per la rassegna Città Dolci sabato 4 settembre ore 21,15 a Cologne nei Giardini del Municipio in Piazza Garibaldi 31 Giulia Pont va in scena con Non tutto il male viene per nuocere, ma questo si, di e con Giulia Pont, regia e collaborazione drammaturgica Carla Carucci.

Se la farmacia sotto casa ha creato una raccolta punti apposta per te… Se sognavi il successo e invece ti conosce solo il tuo panettiere… Se senti una voce che ti sussurra che tutto andrà male… questo è lo spettacolo per te!

Lo spettacolo racconta la storia di una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, una realtà diversa da quella immaginata: una famiglia nevrotica, una carriera che è solo e sempre gavetta, una relazione amorosa senza amore ma con tanta stima, una malattia imbarazzante e una vocina interiore che tenta continuamente di sabotarla… Un monologo ironico che cura l’anima con una risata e un finale sorprendente!

Ingresso biglietto unico 1 euro. Prenotazione obbligatoria qui, oppure telefonando ai numeri 030 291592 – 339 2968449.