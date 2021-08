Compagnie teatrali bresciane: un bando per crescere in vista del 2023

(red.) Spazio agli artisti bresciani in vista di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023 con il bando Residenze e Formazione promosso da Idra Teatro e comune di Brescia. Il bando, in scadenza il prossimo 10 settembre, mette in palio due residenze di 3 settimane nel campo delle arti performative per compagnie teatrali professioniste a condizione che il 50% dei componenti abbia residenza a Brescia e provincia.

A supportare e ospitare gli artisti sarà Idra Teatro che metterà a disposizione la sua esperienza e i suoi spazi all’interno del Mo.Ca, l’ex tribunale di Brescia in via Moretto, ora casa di idee e cultura, grazie ad un progetto di valorizzazione promosso tra i primi anche da Fondazione Asm.

L’obiettivo del bando è quello di poter tornare a condividere idee e fare teatro, confrontandosi e ricreando, dopo lo stop imposto dalla pandemia, un contatto con il pubblico e il palco. Per questo Idra Teatro affiancherà i giovani artisti con tutor esperti di importanza nazionale per costruire insieme progetti che possano ambire a debuttare nel 2023 e che raccontino la città e il suo territorio, con particolare attenzione ai temi dell’inclusività, della multiculturalità e dello spazio urbano. A votare i vincitori del bando saranno le compagnie stesse in forma anonima e, in seconda battuta, i cittadini tramite una piattaforma online.

Gli elaborati finali verranno valutati anche dal comune di Brescia che potrà selezionarli per un eventuale debutto all’interno del palinsesto di Brescia e Bergamo Capitale della Cultura 2023.