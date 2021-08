Giovedì nel cortile del Broletto il femminile in letteratura con Humana Passio

(red.) Giovedì 26 agosto alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto a Brescia, è in programma “Humana passio”, spettacolo curato dall’associazione culturale al femminile “Progetti e Regie” per la rassegna “Costellazioni”, ideata e realizzata da artiste e artisti bresciani e patrocinata dal comune di Brescia.

“Humana passio” è un viaggio di parole e musica per celebrare la vita e il genere femminile, anche di fronte al mistero assoluto della morte. Un percorso letterario attraverso i versi di Giovanni Testori, Alda Merini, Giovanni Reboni, Anna Achmatova ed Erri De Luca, interpretati da Laura Mantovani e arricchiti dalle musiche originali della violoncellista Daniela Savoldi.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una e-mail all’indirizzo segreteria@residenzaidra.it o recandosi direttamente alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44. Informazioni segreteria@residenzaidra.it .