“Il canto del mare: storie di anime in viaggio” mercoledì nel cortile del Broletto

(red.) Il secondo appuntamento della rassegna “Costellazioni” proporrà mercoledì 25 agosto alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, lo spettacolo “Il canto del mare: storie di anime in viaggio”. La rappresentazione, curata e messa in scena da Camilla Corridori, dà voce a storie che riguardano alcune grandi e piccole donne il cui destino è legato dal mare attraverso racconti, musiche e canzoni.

Lo spettacolo comincia raccontando il Mediterraneo nella sua bellezza e nelle sue contraddizioni per poi giungere alla storia di due donne, madre e figlia, le cui vite sono state segnate dal passaggio attraverso il mare.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@residenzaidra.it o recandosi direttamente alla sede di Idra (Independent Drama Residence) al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.