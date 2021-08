‘Teatro dappertutto’ martedì sera nel cortile del Broletto

Martedì 24 agosto, alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, è in programma “Teatro dappertutto”, debutto nazionale dello spettacolo curato dalla compagnia Cicogne Teatro, che darà l’avvio alla rassegna “Costellazioni”, manifestazione ideata e realizzata da artiste e artisti bresciani e patrocinata dal comune di Brescia.

“Teatro dappertutto” è una rappresentazione nata durante il periodo di confinamento con l’obiettivo di “portare il teatro” direttamente al pubblico, vista l’impossibilità di recarsi in teatro dovuta al Covid-19. Lo spettacolo, non necessitando di palcoscenici e scenografie, può avere luogo in spazi non convenzionali come cortili, piazze e strade, davanti a piccoli gruppi di spettatrici e spettatori. In “Teatro dappertutto” le artiste e gli artisti raccontano le loro idee sospese e i loro progetti rimandati dal virus.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Lì ingresso costa 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20,15, oppure in prevendita mandando una mail a segreteria@residenzaidra.it o recandosi direttamente alla sede di Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.