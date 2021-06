Venerdì in scena a Monticelli ‘Come quando è primavera’

(red.) Venerdì 18 giugno, alle ore 21,15 a Monticelli Brusati, nel piazzale della Chiesa di S. Zenone (via S. Zenone) va in scena Come quando è primavera

con Giulia Canali e Caterina Marino, regia di Marco Fasciana, drammaturgia di Giulia Canali e Caterina Marino.

E’ la storia di una bambina, Mahnoush, che vive in un Paese dove a fare le regole sono i Signori della guerra. Regole che vietano alle donne di lavorare e di uscire di casa da sole. O di ridere in pubblico. Ma come fare se in famiglia un maschio non c’è e lo si deve inventare? Semplice, con un paio di pantaloni alla figlia più piccola. Solo così Mahnoush potrà andare in bicicletta e prendersi cura della sua famiglia. Stando sempre attenta, però, a non farsi scoprire. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, online a questo link oppure telefonando ai numeri 030 291592 – 339 2968449.