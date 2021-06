A Sarnico, in luglio, vanno in scena i Legnanesi e Fellini

(red.) La Pro-Loco Sarnico con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della parrocchia di Sarnico organizza due eventi estivi presso il centro sportivo “Quader” (via Libertà, 18).

Sabato 3 luglio alle ore ore 21,15 I Legnanesi, una tra le compagnie più longeve e famose del panorama teatrale italiano presentano “RIDERE”, un viaggio nel tempo per ridere insieme. Passato e presente, tradizione e attualità: c’è tutto il mondo de I Legnanesi in questo spettacolo.

Biglietti ingresso: 1° settore € 25,00 – 2° settore € 20,00 – 3° settore € 15,00.

Sabato 24 luglio ore 21,15 Teatro Blu, in collaborazione con la Giovane Compagnia Kataklo presenta lo spettacolo “FELLINI” per celebrare e rendere omaggio a una delle più grandi figure del cinema mondiale con un viaggio multidisciplinare sognante, magico, appassionato.

Biglietti ingresso: 1° settore € 15,00 – 2° settore € 10,00.

Info e prenotazioni: Infopoint Basso Lago d’Iseo e Valcalepio / Pro-Loco Sarnico Via Tresanda, 1 – Sarnico (Bg).

e-mail: servizi@prolocosarnico.it – tel. 035/910900 – www.prolocosarnico.it. In caso di maltempo entrambi gli spettacoli saranno recuperati in date da stabilire

I biglietti, acquistati in prevendita, potranno essere ritirati il giorno dello spettacolo fino alle ore 17,00 c/o l’Infopoint di Sarnico (Via Tresanda, 1), dalle ore 19,00 alle ore 21,00 direttamente alla cassa. La cassa sarà aperta dalle ore 19,00 anche per l’acquisto di eventuali biglietti ancora disponibili.