Progetto Barrio-Est: il Piccolo Teatro libero di Sanpolino in scena con Evelyn

(red.) Il progetto Barrio-Est del Piccolo Teatro libero di Sanpolino, a Brescia, propone per la serata di giovedì 10 giugno il debutto dello spettacolo teatrale “Evelyn” alle ore 20 al Piccolo Teatro Libero in Corso L. Bazoli, 89, Via Ugo Aldrighi.

L’opera, che vedrà in scena Elena Guitti, è tratta dal racconto “La linfa di Evelyn” di Giacomo Gamba, regista dello spettacolo. Evelyn, la protagonista, si trova a vivere rinchiusa in uno spazio di immagini e informazioni veicolate ed illusorie che la inibiranno fino a renderla un personaggio tragicomico. Attraverso un drammatico viaggio nella quotidianità, si vuole mostrare la fragilità umana di fronte a modelli prestabiliti. L’albero, simbolo della Natura, proverà a salvare l’uomo ormai in fuga dalla trappola che si è costruito e riportarlo alla realtà naturale.

Lo spettacolo sarà replicato nelle serate dell’11, 12, 13, 17, 18 e 19 giugno. Il costo del biglietto è di 13 euro e la prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi sul sito llulm.associazioneculturale@gmail.com .