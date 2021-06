Ctb, al Sociale “Ritter, Dene, Voss” di Thomas Bernhard

(red.) “Una tragicomica partitura per due sorelle e un fratello, in tre movimenti: prima del pranzo, il pranzo, dopo il pranzo. Due attrici e un filosofo. Quel che resta di una famiglia”. Così Elena Sbardella presenta Ritter, Dene, Voss il testo di Thomas Bernhard tradotto da Luigi Reitani per il nuovo spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano che chiude la riprogrammazione della Stagione 2020-2021 Gli infiniti mondi prima degli appuntamenti estivi, andando in scena al Teatro Sociale di Brescia dall’8 al 13 giugno.

Ed è infatti una sala da pranzo che fa da sfondo all’incontro tra i tre personaggi. Un pasto allestito dalla sorella maggiore, Dene, per accogliere il fratello Ludwig, riportato a casa dal manicomio di Steinhof contro il parere della sorella minore, Ritter. Il pranzo, il cibo, la tavola, la stanza, divengono il luogo della memoria nel suo prima, durante e dopo. È il tentativo di ricostruire un nucleo familiare, ma l’amore fraterno da lungo tempo si è ormai compromesso e distorto e tutto sfocia in uno scambio di feroci giudizi, rimproveri, sarcasmi e sentenze, concludendosi con il fallimento e il tradimento: una tragicomica partita familiare tra le più efficaci del teatro del Novecento, allestito per la prima volta a Salisburgo e Vienna nel 1986.

Elena Sbardella porta in scena una lettura contemporanea del capolavoro di Bernhard che debutterà in prima nazionale assoluta al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) martedì 8 giugno 2021 e resterà in scena fino a domenica 13.

A dare corpo ai tre personaggi un’attrice di immenso talento come Ludovica Modugno, sul palco insieme ai bravissimi Gianluca Ferrato e Franca Penone.

Le scene e i costumi sono di Carlo De Marino, le luci di Cesare Agoni, le musiche di Gianluca Misiti, Emanuele Maria Basso è assistente alla regia.

