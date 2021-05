Mompiano, quattro spettacoli per quattro giovedì d’estate

(red.) Il Punto Comunità Mompiano Insieme, in collaborazione con l’Istituto Pasquali Agazzi e l’Associazione Alberi di vita, anche quest’anno organizza la rassegna estiva “Mompiano al chiar di luna”. Gli spettacoli si terranno nei giorni 24 giugno, 2 luglio, 22 luglio, 5 agosto presso il parco dell’Istituto biblioteca Pasquali-Agazzi in via Ambaraga 93 a Mompiano, Brescia. Per ogni spettacolo sono disponibili 100 posti.

Iscrizioni: e-mail info@alberidivita.it Telefono o Whatsapp: 350 0097205 presso la segreteria – Via Bligny 10/b, Mompiano – negli orari di apertura.

Giovedì 24 giugno – ore 21.00

IL CURRICULUM DI CAPITAN MATAMOROS

Con Roberto Manenti e Tiziano Terraroli. Regia di Maria Candida Toaldo. Produzione CUT “La Stanza”

Il prode soldato, causa la crisi economica, l’avvento dei “competitor” foresti e le avverse congiunture astrali, si ritrova senza lavoro e soprattutto senza soldi. Urgono nuove strategie ed idee, ma niente paura! L’asso nella manica del Capitano è il servitore Arlecchino versione “2.0”, di grande “fame esperto e di nuove tecnologie”; sarà al fianco del suo padrone per trionfare anche in questa impresa…

Giovedì 8 luglio – ore 21.00

QUANTA STRADA NEI MIEI SANDALI…

omaggio a Paolo Conte

Canzoni di Paolo Conte e testi di Diego Cugia, Giorgio Manganelli, Cesare Pavese, Gioele Dix, Luca e Paolo, Dino Buzzati, Maurizio Lastrico. Con Valerio Busseni (attore e cantante), Sandro Cuccuini (pianista).

Quanta strada nei sandali di chi si inerpica per le strade del tour per vedere Bartali? Quanta strada e quanta vita? Paolo Conte lo narra nelle sue canzoni che sono storie, desideri, metafore dell’esistenza: lo spettacolo si immerge nei toni della sua tavolozza per riproporre l’ironia, la nostalgia, a volte la malinconia a volte il più solare umorismo del suo mondo. Un omaggio in cui le canzoni più note dell’avvocato con la voglia di jazz dialogano con testi, poesie, aforismi da pagine d’autore: Cugia, Manganelli, Buzzati o Pavese, tra gli altri, ma –perché no?- anche spunti decisamente comici, per sorridere e riflettere, godere di buona musica e parole da assaporare.

Un incontro con aspirazione di proporsi come un racconto, piuttosto che come il semplice accostamento di testi e musica: abbiamo seguito Conte nel suo elegante dar voce a drammaturgie saporose e profumate che si fanno quadro, meglio ancora momenti teatrali, debordanti di colori e odori così densi di suggestione da renderti protagonista della scena che vedi – nitida – mentre la ascolti. E la vivi.

E al cine? Al cine vacci tu!

Giovedì 22 luglio – ore 21.00

IL TANGO E’ DONNA!

Chitarra classica: Antonio D’Alessandro

Arricchiscono il concerto, performance di danza dei ballerini Caterina Girelli e Bruno Franceschi e letture interpretate dall’attore Enrico Bolzoni.

La danza è l’espressione naturale del corpo che, cullato dal misterioso artificio dell’armonia musicale, genera geometrie ed espressioni suadenti e nello stesso tempo violenti, dolci e insieme cupe, misteriose…

La genesi della danza è legata all’inizio dei tempi.

Così è stato per il Tango argentino che Astor Pantaléon Piazzolla ha fatto cosa sua ed unica, ma che trae origini dalle evoluzioni di danze arcaiche, provenienti da mondi lontani, come lo Choro, le Mazurke, le Polke…

Ecco dunque che le note della chitarra classica condurranno ad esplorare

la profondità e la brillantezza di linee melodiche che incontrano la delicatezza della poesia in musica sulla solida armonia delle Mazuke “Adelita” e “Marieta”; e ancora del Valzer “Paquito” dello spagnolo tardo romantico Francisco Tarrega; e poi ancora la Mazurka “Maria Luisa” dell’argentino Julio Salvador Sagreras.

Le melodie della chitarra di D’Alessandro ci condurranno poi in Brasile, terra natia dello Choro, col suadente brano per chitarra di Heitor Villa-Lobos, “Choro n. 1”, e poi nuovamente in Argentina, ad incontrare Astor Piazzola , col suo suggestivo “Verano Porteno” e il tormentato “Muerte del Àngel”.

Infine le corde della chitarra si infiammeranno con lo spettacolare “Tango en Skï” dell’artista francese di origine turca , Roland Dyens; quasi una beffa, più che un omaggio al maestro del Tango Astor Piazzolla, la cui arte ha indubbiamente influenzato molti artisti.

Durante il concerto, la musica si intreccerà con la poesia e con la danza in un vortice di passioni.

Giovedì 5 agosto – ore 21.00

GILDA, NORINA, VIOLETTA E LE ALTRE

Viaggio tra le figure femminili nell’opera lirica

Soprano: Yue Wu. Clavinova e breve guida all’ascolto: Luca Tessadrelli.

Nelle trame narrative delle Opere Liriche più azzeccate e giustamente celebri, indubbiamente la figura femminile è trainante l’intera vicenda narrativa. La complessità di sentimenti, ragionamenti, strategie, passioni, fanno della donna un faro drammaturgico irrinunciabile. In questa proposta di Concerto, indagheremo alcuni di questi fari, ascoltando le parole e emozioni sprigionate nelle Arie più importanti.

Didone, Maria, Gilda, Norina, Lucia, Violetta, ci condurranno nel mistero dell’anima femminile, per provare a coglierne qualche pallido ma significativo segreto.