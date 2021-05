Mercoledì in San Cristo “Fate tacere quell’uomo”, la storia di Arnaldo

(red.) Mercoledì 1 giugno, nello splendido complesso San Cristo, comincia la serie estiva di “Teatro dell’anima” 2021 organizzato dalla rivista “Missione Oggi” dei Missionari Saveriani di Brescia. Il primo appuntamento è con Eretici o profeti? “Fate tacere quell’uomo! Arnaldo da Brescia. Storia di papi, imperatori, eretici” di Massimo Castri e Vasco Frati.

Teatro dell’anima

Mercoledì 1 giugno 2021 / ore 20,30

Complesso San Cristo, Chiesa, Via Piamarta 9, Brescia

Eretici o profeti?

Fate tacere quell’uomo! Arnaldo da Brescia. Storia di papi, imperatori, eretici

di Massimo Castri e Vasco Frati

drammaturgia Giuseppe Marchetti

con Luciano Bertoli, Andrea Manni, Livia Castellini, Gabriele Reboni, Andrea Baiguera

Video Andrea Baiguera

presenta Piera Maculotti, giornalista

Arnaldo, frate agostiniano e allievo di Pietro Abelardo, fugge a Parigi per essersi pronunciato contro la simonia. Partecipa al Concilio di Sens del 1140, dove si scontra con Bernardo di Chiaravalle che considera “eresia” il rifiuto assoluto – da parte di Arnaldo – del potere temporale del Papa. Il primo è diventato santo, Arnaldo, invece, viene condannato all’impiccagione, il suo corpo arso al rogo e le sue ceneri sparse nel Tevere. Questo testo fu presentato la prima volta nell’autunno del 1973, per la regia di Massimo Castri e la produzione della Compagnia della Loggetta di Brescia.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: Cell. 3393559913 (Giuseppe Marchetti). Tel. 030 3772780-1 (segreteria Missione Oggi)