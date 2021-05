Venerdì sera a Erbusco va in scena “Ma pure questo è amore”

(red.) Venerdì 28 maggio, alle ore 20,30 presso il Teatro Comunale in via G. Verdi, 55 a Erbusco, va in scena Ma pure questo è amore Teatro Linguaggicreativi, testo e regia Simona Migliori, con Gabriele Genovese e Valeria Perdonò.

Lo spettacolo parla di un amore appena sfiorato che si ripresenta dopo vent’anni. La storia di due ragazzi fuori posto, di sogni infranti, di scelte sbagliate, di desideri svaniti nella frenesia della quotidianità. Da questo incontro, improbabile e malconcio, sboccia un germoglio, la speranza di riuscire, insieme, per un attimo, a riconciliarsi con la vita. Uno spettacolo divertente, delicato, sofferente, come solo l’amore sa essere.

Biglietto intero € 5, ridotto € 3. Riduzioni in cassa al momento dell’acquisto fino ai 25 e oltre i 65 anni. La prenotazione è obbligatoria ed è valida fino a 10 minuti prima l’inizio dello spettacolo. Si può prenotare on line. Oppure telefonare ai numeri 030 291592 – 339 2968449.