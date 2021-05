Inizia la stagione teatrale di Erbusco: venerdì “La donna più grassa del mondo”

(red.) Venerdì 21 maggio, alle 20,30, a Erbusco, presso la sala della Comunità – ex Pieve (Via IV Novembre)

Teatro Comunale – Via G. Verdi 55, è in programma lo spettacolo “La donna più grassa del mondo”.

Una grossa crepa minaccia la casa in cui vivono i protagonisti di questa commedia grottesca. Uno solo di loro, però, pare preoccuparsene: l’Uomo del piano di sotto. Da mesi tenta di convincere i vicini a ristrutturare la casa, ma la Donna più grassa del mondo, 460 kg, non riesce a muoversi dal divano. Potrebbe dimagrire, ma la felicità che le dà il cibo è troppo grande per rinunciarvi. E noi? Siamo in grado di immaginare un modo per raggiungere la felicità che non ci condanni all’estinzione?

INTERO € 5 – RIDOTTO € 3

c ECTEATRO BELLI DI ANTONIO SALINE Centro Teatrale MaMiMò