Venerdì a Monticelli e sabato a Ome con il circuito Città Dolci

(red.) Due i prossimi appuntamenti in programma per il circuito Città Dolci in provincia di Brescia.

Dopo il successo della prima serata che ha segnato la riapertura del Circuito (raggiungendo il tutto esaurito in poco più di una settimana), prosegue venerdì sera la programmazione a Monticelli Brusati, con un monologo che ci porterà su un’isola lontana, ad esplorare il drammatico dolore di una madre rimasta sola.

Il primo intenso fine settimana del Circuito però non termina venerdì sera, continua sabato a Ome, dove sarà in scena la comicità di Margherita Antonelli (Sofia, la donna delle pulizie di Zelig) che saprà travolgere tutto il pubblico nella narrazione del Vangelo dal punto di vista della vicina di casa della Sacra Famiglia, Orfea che racconterà la vita di Gesù non più visto come il figlio di Dio, ma come un bambino qualunque cresciuto da questa donna semplice e forte.

Venerdì 14 maggio, ore 20,30

Monticelli Brusati – Sala della Comunità (Ex Pieve) in via IV Novembre, va in scena The Match Box, per il Teatro Belli di Antonio Salines, di Frank McGuinness, con Francesca Bianco, traduzione e regia Carlo Emilio Lerici. Biglietto intero 5 euro (ridotto 3 euro)

Sabato 15 maggio, anticipato alle ore 20,30 (ma indicato sui materiali ufficiali alle 21.15).

Ome – Santuario Madonna dell’Avello Loc. Cerezzata, vicolo S. Maria, 1, va in scena Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli di Margherita Antonelli e Marco Amato, con Margherita Antonelli, una produzione Teatro de Gli Incamminati. Ingresso gratuito.