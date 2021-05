E’ on line la nuova edizione del Premio delle Arti Lidia Anita Petroni

(red.) Il premio bresciano per eccellenza dedicato al teatro lombardo torna a chiamare a raccolta gli artisti per presentare un nuovo lavoro di ricerca nell’ambito del teatro, della danza e delle arti performative. Il bando è dedicato ad artisti o compagnie emergenti under 35 e/o costituite da meno tre anni. È possibile inviare la propria candidatura fino al 25 giugno 2021 attraverso il form online.

Saranno 6 i finalisti dell’edizione 2021 che potranno presentare uno studio di messa in scena del progetto durante Wonderland Festival 2021 a Brescia, nelle giornate di martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre. Le giurie saranno composte dagli studenti delle scuole superiori e dall’univeristà di Brescia, dal pubblico e la giuria di qualità con Isabella Lagattolla, direttrice artistica del Festival delle Colline torinesi, Fabio Masi, direttore artistico della livornese Armunia, dalla redazione di Hystrio la critica Ilaria Angelone, Marina Petrillo, responsabile di produzione e ospitalità delle compagnie al Teatro della Tosse di Genova e, dalla capitale, arriverà a Brescia Tiziano Panici, direttore di Dominio Pubblico.