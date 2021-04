Da martedì 4 maggio il Ctb riapre il teatro con The Children

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano è pronto a ricominciare dal vivo con il pubblico in sala. Dopo mesi di contenuti forzatamente digitali, il Ctb è lieto di presentare la nuova programmazione della Stagione di prosa 2020-2021 Gli infiniti mondi che, compatibilmente con gli sviluppi dell’emergenza sanitaria e in accordo con le disposizioni di legge, si svolgerà nei mesi di maggio e giugno al Teatro Sociale di Brescia.

È martedì 4 maggio la data in cui le porte del teatro di prosa della città torneranno ad aprirsi. In scena la produzione Ctb The children, testo di Lucy Kirkwood già presentato – con grandissimo successo – in forma di lettura scenica nella scorsa edizione della rassegna di drammaturgia contemporanea Teatro Aperto e che trova oggi, grazie alla bravura di Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti, diretti da Andrea Chiodi, un avvincente compimento. Il titolo sostituisce lo spettacolo Pigmalione, progetto immaginato da artisti e CTB prima della pandemia.

La decisione di sostituire lo spettacolo si richiama alla necessità degli artisti coinvolti di lavorare su una tematica strettamente connessa alla situazione attuale. È stato quindi deciso di selezionare a un testo che, allo stesso modo di Pigmalione, mantenesse un carattere di commedia, ma che parallelamente sapesse parlare al pubblico con leggerezza di temi urgenti connessi alla situazione che il mondo intero, da oltre un anno, sta vivendo. Con la sua trama incentrata sulle imprevedibili conseguenze di un incidente in una centrale nucleare, il pluripremiato The children è sembrato il modo più efficace di dare forma a questa significativa esigenza artistica. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sociale dal 4 al 16 maggio 2021.

Il Centro Teatrale Bresciano sceglie di proseguire la nuova programmazione con la proposta dell’iconico spettacolo La vedova Socrate di Franca Valeri, con Lella Costa, regia di Stefania Bonfadelli, che sarà in scena al Teatro Sociale dal 18 al 23 maggio 2021. La produzione Ctb avrebbe dovuto inaugurare la Stagione 2020-2021; sfortunatamente, la chiusura delle sale teatrali ha impedito il realizzarsi della tappa bresciana dello spettacolo che aveva felicemente debuttato nella Stagione estiva del Piccolo Teatro di Milano. Il Ctb lo ripropone ora con lo stesso entusiasmo di vedere sulla scena una fuoriclasse come Lella Costa interpretare l’irriverente testo dell’indimenticata Franca Valeri.

Chiude la proposta del Ctb, la produzione Ritter, Dene, Voss di Thomas Bernhard, regia di Elena Sbardella, con Ludovica Modugno, Franca Penone, Gianluca Ferrato che andrà in scena al Teatro Sociale dall’8 al 13 giugno. Lo spettacolo, originariamente calendarizzato tra aprile e maggio al Teatro Mina Mezzadri, verrà allestito come ultimo titolo prima degli eventi estivi del Centro Teatrale Bresciano.

Si informa, infine, che per ragioni organizzative sono annullate le recite degli spettacoli Mnemosine, La fine del mondo e Dove sono le donne, inizialmente programmate a maggio 2021.

L’orario d’inizio degli spettacoli, nei giorni feriali, è previsto per le ore 19,30, così da consentire il rientro degli spettatori entro le ore 22. La domenica, invece, l’orario d’inizio degli spettacoli è confermato per le ore 15,30.

I dettagli sulle modalità di conversione di spettacolo (nel caso di Pigmalione) e di data (nel caso di Ritter, Dene, Voss) riguardanti i titoli già in possesso degli spettatori e le indicazioni per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in calendario sono rimandate a successiva comunicazione.

Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Centro Teatrale Bresciano dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, ai seguenti recapiti: T. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it

Nel rispetto della normativa in vigore, il punto vendita del Ctb di Piazza della Loggia e il botteghino del Teatro Sociale sono chiusi fino a nuova comunicazione.