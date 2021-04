Centro Teatrale Bresciano, fino al 20 aprile attività cancellate

(red.) A seguito degli ultimi provvedimenti che prolungano la chiusura al pubblico delle sale teatrali, il Centro Teatrale Bresciano rende nota la cancellazione delle attività organizzate dal Ctb presso il Teatro Sociale e Teatro Mina Mezzadri in programma fino al 20 aprile 2021 compreso. In particolare, risultano annullate le recite della Stagione 2020-2021 Gli infiniti mondi dei seguenti spettacoli:

– Cita a ciegas, in programma al Teatro Sociale dal 7 all’11 aprile.

Le recite di Ritter, Dene, Voss (in programma al Teatro Mina Mezzadri dal 20 aprile al 2 maggio) sono posticipate e avranno luogo dall’8 al 13 giugno 2021, al Teatro Sociale di Brescia.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare la biglietteria del Centro Teatrale Bresciano dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18, ai seguenti recapiti: telefono 0302808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it

Nel rispetto della normativa in vigore, il punto vendita del Ctb di Piazza della Loggia e il botteghino del Teatro Sociale sono chiusi fino a data da destinarsi.