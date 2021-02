La Fondazione del Grande ricorda Renato Borsoni

(red.) La Fondazione del Teatro Grande di Brescia ricorda Renato Borsoni nel 95° anniversario dalla nascita. Nel 2016 i registi Nicola Lucini e Alessandro Milini di AlbatrosFilm realizzarono il cortometraggio dal titolo “Renato Borsoni – Un Grande a Teatro”, nell’ambito del progetto Moving Culture promosso dalla Fondazione Micheletti e sostenuto da Fondazione Asm.

Sul palcoscenico del Massimo cittadino Renato Borsoni e il Sovrintendente Umberto Angelini si confrontano su Teatro, Cultura, i rapporti con la città, le difficoltà di un mestiere complesso ma gratificante, fino a ricordare gli incontri con le più importanti personalità della storia di Brescia.

Al centro di questa affascinante conversazione c’è la vita di Borsoni e la sua pluriennale esperienza da protagonista del panorama culturale bresciano e italiano. Per celebrare il ricordo di una figura guida per il Teatro italiano e per la Fondazione del Teatro Grande il corto sarà trasmesso da Teletutto domenica 28 febbraio alle ore 21.30. La registrazione sarà inoltre proposta anche lunedì 1 marzo, nel giorno del compleanno di Renato Borsoni, alle ore 20.30 sulla pagina Facebook del Teatro Grande.