Teatro Telaio, adesione (virtuale) alla manifestazione del 22 febbraio

(red.) #facciamolucesulteatro è la manifestazione di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) che invita tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30 alle 21,30).

Teatro Telaio non ha, al momento, un suo teatro da illuminare, ma questa iniziativa, unitaria, ci rispecchia sicuramente e la vogliamo sposare virtualmente. Stiamo chiedendo al nostro pubblico, a partire da quello degli insegnanti, di farci avere le sue riflessioni su quello che soprattutto “manca” del teatro. Il 22 febbraio potrebbe essere il giorno giusto per dedicare un pensiero al teatro tutto e in particolare a quello per l’infanzia e la gioventù. E, se volete, inviatelo a spettacoli@teatrotelaio.it. #senzate(atro) #teatroragazzi #ilteatrocheverrà.