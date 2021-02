Ctb in Dad per la scuola con ‘Antigone ovvero una strategia del rito’

(red) Dopo La locandiera con Elena Bucci e Marco Sgrosso, prosegue con Antigone, ovvero una strategia del rito la rassegna di teatro virtuale RiCreazione. Teatro in Dad per la scuola, un progetto con cui il Centro Teatrale Bresciano intende offrire agli insegnanti, agli studenti e a tutti i giovani appassionati di teatro contenuti di alto profilo culturale che possano risultare utili e, soprattutto, coinvolgenti in questa difficile fase di didattica a distanza, per continuare a riflettere ed emozionarsi attraverso l’arte teatrale.

Tre titoli di cui il Centro Teatrale Bresciano propone i video integrali, fruibili a partire dalle ore 8 dei giorni a calendario indicati e disponibili per una settimana, visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione sul sito web www.centroteatralebresciano.it e sul canale YouTube (www.youtube.com/CTBCentroTeatraleBresciano).

Visibile dal 16 febbraio, sarà lo spettacolo prodotto dal Ctb nel 2012 Antigone, ovvero una strategia del rito, con Elena Bucci e Marco Sgrosso e un cast straordinario, che rilegge il mito in chiave contemporanea.

Come di consueto, l’appuntamento vedrà l’introduzione a cura di un esperto che offrirà un approfondimento critico dell’opera in programma, canovaccio per la riflessione in classe o spunto per i compiti a casa. Sarà Maria Pia Pattoni, Ordinario di Letteratura Greca all’Università Cattolica del Sacro Cuore, a introdurre Antigone, ovvero una strategia del rito.

Con RiCreazione. Teatro in Dad per la scuola il Centro Teatrale Bresciano prosegue una progettualità di creazione di contenuti virtuali per tenere vivo il legame con il teatro e gli spettatori, iniziata nel marzo del 2020 con la rassegna Il trucco e l’anima e proseguita questo inverno con Resistenze Teatrali.

Prossimo appuntamento: La parola giusta di Marco Archetti, con Lella Costa, regia di Gabriele Vacis; disponibile da martedì 23 febbraio.

Antigone, ovvero una strategia del rito, il video è disponibile a partire dalle ore 8 di martedì 16 febbraio e disponibile per una settimana. Visibile gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano.