A teatro insieme, anche se in digitale, con tre appuntamenti

(red.) Circuito Contemporaneo online nasce dalle idee di Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valerio Ameli, con il sostegno dei comuni di Carpenedolo e Toscolano Maderno.

Dopo gli appuntamenti di dicembre 2020 la rassegna Circuito Contemporaneo, alla sua ottava edizione, prosegue nella versione digitalizzata con tre spettacoli da fruire online e gratuitamente.

I membri della compagnia Chronos3 consapevoli che la dimensione teatrale difficilmente possa essere sostituita da una visione virtuale di uno spettacolo, sperimentano questa nuova modalità per garantire la presenza del teatro nel tessuto sociale. Un modo per superare questo momento difficile con quello che riesce meglio: raccontare storie.

Primo appuntamento: mercoledì 27 gennaio, ore 20:30

COME QUALCOSA MESSO LI’ PROPRIO PER INCIAMPARSI

Un progetto di Chronos3 realizzato ad hoc.

di Manuel Renga

con Valerio Ameli e Cristiano Parolin

con la partecipazione degli attori della compagnia CHRONOS YOUNG: Vittoria Griffo, Beatrice Scarsi, Michele Annunziata, Pablo Brattini, Paolo Segala, Giulia Bigazzi, Giovanni Durosini, Chiara Gentili, Greta Bolzoni

Uno spettacolo teatrale per tutti. Per celebrare la giornata della memoria la compagnia Chronos3 propone uno spettacolo che racconta le pietre d’inciampo della provincia di Brescia e di Mantova. Un modo per mettere in rapporto il nostro territorio con la grande storia del ‘900.

Le storie sono tratte da Diario Clandestino di Giovannino Guareschi, Se questo è un uomo di Primo Levi e Shoah le colpe degli italiani di Marino Ruzzenenti.

Un video spettacolo che unisce alcune storie di uomini e donne italiani, bresciani, raccontate da semplici pietre d’inciampo ad altre storie europee.

Da un piccolo sanpietrino scaturisce la grande storia di una persona comune, da un particolare della sua vita scaturisce la grande storia di un’altra persona comune, magari dall’altra parte del mondo.

Una rete di memorie, legate tra di loro solo dalla follia umana di quel periodo.

Spesso abbiamo sentito la domanda “Dove era Dio ad Auschwitz?”. Io invece mi chiedo “dove era l’uomo ad Auschwitz?” Prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionichronos3@gmail.com oppure al numero

333 253 5576

Verrà inviato il link zoom ai cui connettersi la sera del 27 gennaio alle ore 20:30 per l’introduzione allo spettacolo.

Su zoom i membri della compagnia Chronos3 e il team dello spettacolo daranno il benvenuto e vi racconteranno la natura del progetto. Nel frattempo via mail (e in contemporanea direttamente su zoom) sarà inviato il link YouTube a cui connettersi per assistere allo spettacolo.

Intorno alle 22.00 è organizzata la Tisana OnLine: per chi volesse ci si ritrova sulla stessa pagina zoom per un’ultima chiacchiera con il team dello spettacolo, magari bevendo una tisana calda.

Secondo appuntamento: sabato 20 febbraio, ore 20:30

LO SPETTACOLO MISTERIOSO 2

Spettacolo teatrale per adulti con inserti di animazione

Un progetto di Chronos3 realizzato ad hoc.

Una nuova serata all’insegna del videoteatro con uno spettacolo a sorpresa. Una storia contemporanea, una storia che parla della ricerca della verità, che viaggia tra realtà, leggenda e immaginazione.

Fino all’ultimo istante non verrà svelato il titolo dello spettacolo e gli artisti coinvolti: il pubblico si troverà a vivere una serata davvero speciale immerso all’interno di uno spettacolo teatrale pensato e realizzato per la visione video.

Terzo appuntamento: lunedì 8 marzo, ore 20:30

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE

Un docufilm di Beniamino Barrese (94 min)

Official Selection Sundance Festival 2019

Docufilm per adulti – mix tra cinema e teatro

Modella e icona degli anni ’60, Benedetta Barzini è stata la musa di artisti come Andy Warhol, Salvador Dalì, Irving Penn e Richard Avedon. Negli anni ’70 abbraccia da militante la causa femminista, diventando scrittrice e docente acuta e controcorrente di Antropologia della moda, in eterna lotta con un sistema che per lei significa sfruttamento del femminile. A 75 anni, stanca dei ruoli e degli stereotipi in cui la vita ha cercato di costringerla, desidera lasciare tutto, per raggiungere un luogo lontano, dove scomparire. Turbato da questo progetto – radicale quanto indefinito – suo figlio Beniamino comincia a filmarla, determinato a tramandarne la memoria. Il progetto si trasforma in un’intensa battaglia per il controllo della sua immagine, uno scontro personale e politico insieme tra opposte concezioni del reale e della rappresentazione di sé, ma anche un dialogo intimo, struggente, in cui madre e figlio scrivono insieme le ipotesi di una separazione, difficile da accettare e forse impossibile da raffigurare.

