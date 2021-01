Il Ctb cancella tutte le recite in teatro fino al 5 marzo

(red.) A seguito del Dpcm del 14 gennaio 2021 che prolunga la chiusura al pubblico dei luoghi di spettacolo, il Centro Teatrale Bresciano rende nota la cancellazione delle attività organizzate dal Ctb presso il Teatro Sociale e Teatro Mina Mezzadri in programma fino al 5 marzo 2021.

In particolare, risultano annullate le recite della Stagione 2020-2021 Gli infiniti mondi dei seguenti spettacoli:

– Le recite dal 16 al 21 gennaio 2021 de La notte dell’innominato, in programma al Teatro Sociale;

– In piena luce, in programma al Teatro Mina Mezzadri dal 21 al 30 gennaio 2021;

– Caduto fuori dal tempo, in programma al Teatro Sociale dal 26 al 31 gennaio 2021;

– Il Grigio, in programma al Teatro Sociale dal 3 al 7 febbraio 2021;

– L’infinito tra parentesi, in programma al Teatro Mina Mezzadri dal 9 al 14 febbraio 2021;

– I due gemelli veneziani, in programma al Teatro Sociale dal 10 al 14 febbraio 2021;

– Piazza degli eroi, in programma al Teatro Sociale dal 17 al 21 febbraio 2021;

– Circo Kafka, in programma al Teatro Mina Mezzadri dal 22 al 23 febbraio 2021;

– Uno, nessuno e centomila, in programma al Teatro Sociale dal 24 al 28 febbraio 2021;

– Sulla morte senza esagerare, in programma al Teatro Mina Mezzadri il 26 febbraio 2021;

– La favola del principe Amleto, in programma al Teatro Sociale dall’1 al 2 marzo 2021;

– Rosencrantz e Guildenstern sono morti, in programma al Teatro Mina Mezzadri 3 al 5 marzo 2021;

– Le recite del 4 e 5 marzo 2021 di Happy Next, in programma al Teatro Sociale.

Risultano altresì sospese le recite di tournée degli spettacoli di produzione Ctb programmate fino al 5 marzo 2021 compreso.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare la biglietteria del Centro Teatrale Bresciano dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, ai seguenti recapiti: tel. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it

Nel rispetto della normativa in vigore, il punto vendita del Ctb di Piazza della Loggia e il botteghino del Teatro Sociale sono chiusi fino a data da destinarsi.