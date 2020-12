Gli ultimi tre appuntamenti con il teatro del Ctb

(red.) Si conclude la prossima settimana Resistenze Teatrali, la rassegna virtuale promossa dal Centro Teatrale Bresciano che in questi mesi di chiusura dei teatri ha raccolto e portato in evidenza vari segmenti del lavoro artistico e produttivo in corso di realizzazione, e insieme ha proposto nuovi progetti messi in campo appositamente per provare ad attraversare con una nuova consapevolezza lo stop allo spettacolo dal vivo.

Protagonisti dunque degli ultimi appuntamenti della rassegna saranno Elisabetta Pozzi con la terza e ultima puntata del percorso Voci dal Mito: lunedì 28 dicembre presenterà infatti la figura di Lisistrata.

Dopo gli appuntamenti con protagonisti Lella Costa, Ludovica Modugno, Marco Sgrosso, Elisabetta Pozzi, Elena Bucci, Vittorio Franceschi, Federica Fracassi e Lucilla Giagnoni – sempre disponibili sui canali online del CTB – il 29 dicembre Franca Penone offrirà la lettura di alcuni passi tratti dalle opere di Pier Paolo Pasolini, mentre il 30 dicembre sarà la volta di Simone Cristicchi con la poesia di Trilussa.

I contenuti saranno disponibili gratuitamente sulla pagina Facebook, canale YouTube e sito web del CTB.