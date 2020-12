Leviatano: bando da 30 mila euro per metterlo in scena

(red.) A seguito della proclamazione del testo vincitore della X edizione del bando NdN . Network drammaturgia Nuova, Residenza Idra, in rete con 16 partner nazionali, presenta il nuovo bando per la “Manifestazione d’interesse per la produzione della mise en espace di Leviatano di Riccardo Tabilio” a cui possono partecipare compagnie formali o informali interessate a mettere in scena il testo vincitore dell’edizione 2020-21 del bando NdN – Network drammaturgia Nuova.

Il progetto di produzione, per la messa in scena del testo Leviatano, ha un valore globale di 30 mila euro lordi e viene messo a disposizione della compagnia nelle modalità indicate dal bando che prevede diverse fasi divise in una prima residenza di produzione della durata di 45 giorni, durante i quali la compagnia vincitrice potrà lavorare spalla a spalla con l’autore del testo per un ulteriore confronto. Successivamente è prevista la produzione vera e propria che si svolgerà negli spazi messi a disposzione dal Teatro Piccolo Orologio a Reggio Emilia a cui si aggiunge (novità della decima edizione) una residenza tecnica per il piano luci che si terrà al Teatro della Tosse di Genova. Il testo vincitore verrà presentato al pubblico con l’assicurazione di 8 repliche come produzione o in formati confacenti alle necessità dei partner presso i festival, circuiti, teatri aderenti al progetto.

È possibile consultare il testo completo del bando sul sito ufficiale www.networkdrammaturgianuova.it.

Per partecipare al bando è necessario compilare il form online entro le ore 16.00 del 15 gennaio 2021.

Tramite il form, insieme alle consuete informazioni di contatto, dovranno essere allegati un Curriculum Vitae dettagliato della compagnia o dell’artista, progetto di messa in scena del testo ed un piano di produzione dettagliato comprensivo di cronoprogramma e scheda tecnica. Si richiedono anche alcune foto, bozzetti ed eventuale video delle prime bozze di messa in scena.

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono chiamare il numero di cellulare di Residenza Idra 339 2968449 o inviare una mail a programmazione@residenzaidra.it per consultare il bando completo e accedere al form online per candidarsi consultare il sito www.networkdrammaturgianuova.it.