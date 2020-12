Prosegue Resistenze Teatrali: triplo spettacolo questa settimana

(red.) Prosegue questa settimana con nuovi imperdibili appuntamenti Resistenze TEATRALI, la Rassegna virtuale promossa dal Centro Teatrale Bresciano che raccoglie e porta in evidenza vari segmenti del lavoro artistico e produttivo in corso di realizzazione nonostante i teatri chiusi al pubblico, e insieme propone nuovi progetti messi in campo appositamente per provare ad attraversare con una nuova consapevolezza questo nuovo stop allo spettacolo dal vivo.

Protagonisti dei prossimi appuntamenti saranno Elisabetta Pozzi con la prima puntata del percorso Voci dal Mito: sabato 5 dicembre presenterà la figura enigmatica e profetica di Cassandra.

Mercoledì 2 dicembre, con il secondo appuntamento di Calma Musa immortale, sarà possibile continuare a conoscere il lavoro di allestimento che si sta svolgendo in questi giorni per lo spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei. Oltre all’intervista all’autore del testo Marco Archetti, il progetto si arricchisce della voce di Silvia Quarantini.

Infine, venerdì 4 dicembre, l’attore Marco Sgrosso racconterà e leggerà Eschilo, per il percorso 10 poeti per resistere/10 attori che resistono. Resistenze TEATRALI nasce come raccolta di contenuti originali, realizzati in corso d’opera in queste settimane dal Centro Teatrale Bresciano, parallelamente allo sviluppo dei progetti produttivi avviati, o dando vita a nuove progettualità ad hoc, senza attingere al materiale di repertorio.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Diario di bordo dalle prove de Calma Musa immortale: Marco Archetti e Silvia Quarantini

⏰ video disponibili a partire dalle ore 18 del 2 dicembre e sempre online in seguito

🌐 visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

Cinque brevi appuntamenti dedicati ai protagonisti dell’allestimento di Calma Musa immortale, per raccontare da vari punti di vista il progetto di spettacolo ideato per rendere un originale omaggio al rientro a Brescia della Vittoria Alata, ed entrare in contatto diretto con il lavoro che ciascuno sta realizzando per la produzione, dalla realizzazione e montaggio delle scene alla composizione delle musiche, dalla recitazione alla danza, dalla scrittura drammaturgica alla regia.

La seconda puntata di questo percorso, online da mercoledì 2 dicembre, vedrà la presentazione a cura dell’autore del testo Marco Archetti, insieme alla voce di Silvia Quarantini che ha collaborato alla drammaturgia.

Lo spettacolo – che sarà allestito negli spazi del complesso museale di Santa Giulia e del sito archeologico romano – è diretto da Fausto Cabra e vede l’interpretazione di Anna Gualdo, Alberto Onofrietti, Alfonso De Vreese, Isacco Venturini e Filippo Porro. Lo spettacolo è una produzione CTB con partner Fondazione Brescia Musei. ■

10 poeti per resistere/10 attori che resistono: Marco Sgrosso presenta Eschilo

⏰ video disponibili a partire dalle ore 18 del 4 dicembre e sempre online in seguito

🌐 visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

Con 10 poeti per resistere / 10 attori che resistono il CTB ha chiesto a 10 grandi protagonisti della scena italiana legati da uno speciale sodalizio artistico e produttivo con lo stabile bresciano di adottare un poeta e una sua poesia, di raccontare il perché di questa scelta in questo preciso momento storico e sociale, e quindi recitare il testo o i testi selezionati.

Un’opportunità per emozionarsi e riflettere non soltanto sulle parole dei più grandi poeti, ma anche per dare voce all’attore e alla sua scelta, e riflettere insieme – artisti e spettatori – sull’importanza del teatro e del suo valore sociale e culturale.

Dopo gli appuntamenti con protagoniste Lella Costa e Ludovica Modugno – sempre disponibili sui canali online del CTB – è ora la volta dell’attore Marco Sgrosso che venerdì 4 dicembre racconterà e leggerà Eschilo. ■

Voci dal Mito: Parla Cassandra di e con Elisabetta Pozzi

⏰ video disponibili a partire dalle ore 15:30 del 5 dicembre e sempre online in seguito

🌐 visibili gratuitamente e senza obblighi di registrazione dal sito www.centroteatralebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano

Tre appuntamenti ideati e condotti da Elisabetta Pozzi che dà corpo e voce a tre grandi figure femminili della tragedia e della commedia greca. Tre incontri per offrire spunti di riflessione su testi e personaggi immortali, sugli autori che li hanno letti e riletti nei secoli, e per riflettere insieme anche sul presente e sull’arte e il lavoro teatrale. Una delle più grandi attrici della scena italiana, a partire dalla vastissima e approfondita ricerca che ha condotto intorno a questi temi negli anni, dà voce a Cassandra, Medea e Lisistrata. E saranno ancora una volta parole sorprendenti, attuali, indimenticabili.

Il primo appuntamento di sabato 5 dicembre vedrà l’approfondimento della figura di Cassandra.