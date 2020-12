Piccoli passi dal palco: due spettacoli e una merenda online

(red.) Piccoli passi dal palco alla sua terza edizione è la rassegna che Chronos3 insieme a Centopercento teatro dedica ai bambini e alle famiglie. Fino alla scorsa stagione si svolgeva al Chiostro San Giovanni di Brescia con cinque spettacoli per famiglie che vedevano coinvolte compagnie di rilevanza nazionale. Nelle scorse edizioni sono stata ospitate fra gli altri La Contrada di Udine, Bibo Teatro di Milano, il Teatro dei Navigli e Fondazione Aida.

Quest’anno ritorna e si adatta alle difficoltà del momento in una veste nuova e digitalizzata con due spettacoli da fruire online e gratuitamente. La rassegna si è reinventata e nel mese di dicembre propone due appuntamenti di videospettacolo appositamente prodotti. Progetti ibridi fra tecnologia, teatro e cinema. Un testo contemporaneo dell’autore per ragazzi Simone Dini Gandini, Soffia libeccio!, che affronta il tema dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici e un testo classico, forse la storia natalizia più nota, Canto di Natale di Dickens.

Consapevoli che la dimensione teatrale difficilmente può essere sostituita da una visione virtuale di uno spettacolo, sperimentiamo, con il sostegno del Comune di Toscolano Maderno e Carpenedolo, questa nuova modalità per superare questo momento difficile attraverso quello che sappiamo fare meglio: raccontare storie.

La modalità di partecipazione è molto semplice:

1) prenotazione al numero 333 253557 o all’indirizzo e-mail prenotazionichronos3@gmail.com

2) verrà fornito, tramite e-mail, il link per assistere allo spettacolo che sarà disponibile dalle ore 14 di sabato e resterà online fino alle ore 24 di domenica.

Inoltre sarà presente un link per collegarsi, sabato alle 16:30, alla piattaforma virtuale Zoom, per partecipare alla MERENDA ONLINE dove saranno presenti in videochat, gli attori dello spettacolo e il team Chronos3, a cui si potranno rivolgere tutte le curiosità sullo spettacolo appena visto, sorseggiando magari una tazza di the o una cioccolata calda.

APPUNTAMENTI

Sabato 5 dicembre 2020

Ore 14:00

SOFFIA LIBECCIO!

di Simone Dini Gandini

regia Manuel Renga

con Diego Becce ed Edoardo Rivoira

produzione Chronos3 e Fondazione UgoDaComo

con il sostegno di Feralpi Group

riprese di Massimo Piccioli

Vento Libeccio quando arriva scompiglia spiaggia, collina, lago e mare. Tutti gli uomini e gli animali sanno che quando sentono la canzoncina di Libeccio devono ritirare le barche in secca e mettersi al riparo per tre giorni almeno.

Ma una novità arriva in paese: la fabbrica del Generale, che lentamente inquina la collina, intossica il cielo e il lago.

A chi chiedere aiuto se non a Vento Libeccio? Detto fatto, ma anche il buon vecchio vento, si trova in difficoltà poichè i fumi neri gli causano una brutta tosse tanto da non riuscir più a soffiare come prima.

Chi l’avrà vinta?

Un videospettacolo per tutta la famiglia, con riprese cinematografiche in location meravigliose, narrazione e animazioni divertenti.

Una riflessione sull’ambiente, sull’inquinamento e sui cambiamenti climatici da esso causati.

Una fiaba che parla di come una fabbrica possa lavorare in modo green, rispettando l’ambiente e tutti coloro che lo abitano. Uomini e animali.

E chissà mai che a qualcuno venga voglia di andare a scoprire qualcosa in più di Agenda 2030, un programma firmato nel 2015 da 193 paesi per lavorare insieme alla salvaguardia del nostro mondo.

Sabato 19 dicembre 2020

CANTO DI NATALE

Ore 14:00

Adattamento dal romanzo di Charles Dickens

Produzione CHRONOS 3

Con Sara Dho, Roberto dibitonto, Cristiano Parolin

Regia Manuel Renga

Uno spettacolo per tutta la famiglia che unisce la narrazione alla musica dal vivo al teatro di figura. Ispirato al celeberrimo canto di Natale di Charles Dickens, prevede la presenza in video di due attori che daranno voce e corpo a tutti i personaggi dello spettacolo, aiutandosi con particolari pupazzi rappresenteranno i fantasmi che visitano Scrooge nella notte prima di Natale.

Chronos3 nasce nel gennaio 2011 alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro di tre registi: Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti.

Nei 3 anni passati ha rappresentato la fucina creativa dove sviluppare diversi progetti che poi si sono trasformati in spettacoli messi in scena con un gruppo stabile di attori diplomati alla Paolo Grassi.

I tre registi hanno già creato progetti collettivi o singoli presentati nei teatri più importanti di Milano: Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti, ATIR, Teatro Libero, Teatro della Cooperativa, Festival di Asti, Festival fringe di Torino, IT Festival Milano.

Tutti i progetti targati Chronos3 si collocano nell’ambito della drammaturgia contemporanea mettendo in scena le opere di giovani autori impegnati ad indagare una realtà sfaccettata come quella odierna, soprattutto sperimentando la creazione di opere in spazi non teatrali e con particolari rapporti tra pubblico e attore.

Dalla stagione 2012-2013 la compagnia organizza la stagione teatrale Circuito Contemporaneo nei comuni di Carpenedolo (BS) e Toscolano Maderno (BS).

Negli ultimi anni l’attività si allarga su altri comuni bresciani e mantovani: Tignale, Tremosine, Gargnano, Medole, Asola, Castiglione delle Stiviere, Montichiari.