Circuito Contemporaneo non si ferma e continua a raccontare storie

(red.) Circuito Contemporaneo online nasce dalle idee di Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valerio Ameli con il sostegno dei comuni di Carpenedolo e Toscolano Maderno.

La rassegna Circuito Contemporaneo, alla sua ottava edizione, ritorna e si adatta alle difficoltà del momento in una veste nuova e digitalizzata con tre spettacoli da fruire online e gratuitamente. I membri della compagnia Chronos3 consapevoli che la dimensione teatrale difficilmente possa essere sostituita da una visione virtuale di uno spettacolo, sperimenta questa nuova modalità per garantire la presenza del teatro nel tessuto sociale. Un modo per superare questo momento difficile con quello che riesce meglio: raccontare storie. Dei tre appuntamenti il primo è uno spettacolo di prosa per adulti e due sono spettacoli rivolti a bambini e famiglie.

Gli appuntamenti: Sabato 21 novembre, ore 20:30

LO SPETTACOLO MISTERIOSO

Una serata divertente con uno spettacolo a sorpresa per tornare a teatro insieme – anche se in digitale!

Fino all’ultimo istante non verrà svelato il titolo dello spettacolo e gli artisti coinvolti: il pubblico si troverà a vivere una serata davvero speciale immerso all’interno di uno spettacolo teatrale pensato e realizzato per la visione video.

Prenotazione obbligatoria alla mail compagniachronos3@gmail.com oppure al numero 3332535576 Verrà inviato il link zoom ai cui connettersi la sera del 21/11 alle ore 20:30 Su zoom i membri della compagnia Chronos3 e il team dello spettacolo daranno il benvenuto e vi racconteranno la natura di questo strano progetto. Nel frattempo via mail (e in contemporanea direttamente su zoom) sarà inviato il link YouTube a cui connettersi per assistere allo spettacolo. Intorno alle 22.00 è organizzata la Tisana OnLine: per chi volesse ci si ritrova sulla stessa pagina zoom per un’ultima chiacchiera con il team dello spettacolo, magari bevendo una tisana calda.

L’intento è di cercare di ricreare l’appuntamento teatrale vero e proprio tipico di Circuito Contemporaneo, con l’incontro con gli artisti, uno scambio di opinioni, insomma sentirci insieme anche se lontani.