Porto a porto: sabato a Inzino si viaggia con Marina Senesi

(red.) Sabato 24 ottobre alle 20,30 , al cinema teatro di Inzino di Gardone Valtrompia, per il festival Quantum va in scena “Porto a porto – Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco”.

Di e con Marina Senesi, collaborazione ai testi Cinzia Poli, impostazione registica Cristina Pezzoli, allestimento Andrea Lisco, musiche Gianluigi Carlone / Banda Osiris, disegno luci Arnaldo Ruota, scenografia Burgio & Gomez, produzione Nidodiragno7Cmc.

Ingresso gratuito.

Loro erano Mille. Lei è Una. Loro, rubano due vapori del Re e partono da Quarto diretti a Marsala per fare l’Italia. Lei, da quello scoglio, salpa ardimentosa con una barchetta e circumnaviga lo Stivale, ficcando il naso nei segreti dei fondali, delle coste, degli approdi.

Esperta navigante dell’immaginario, ne riporta voci vere e questioni molto urgenti sui temi dell’ambiente, dell’inquinamento e delle migrazioni in un viaggio comico-surreale – ma non solo – lungo le sponde del presunto Belpaese.

Marina Senesi, attrice, autrice, conduttrice radiofonica, ha ideato e realizzato viaggi avventurosi che hanno raccontato il territorio in maniera davvero inedita. Lo spettacolo è figlio di queste sue esperienze.