Mercoledì a Flero teatro con Antropolaroid

(red.) Impronte teatrali Pressione bassa prosegue questa settimana con Antropolaroid con Tindaro Granata. La rassegna di Teatro in provincia del Centro Teatrale Bresciano e Teatro Laboratorio, con il sostegno di Regione Lombardia – Circuiti Lombardia Spettacolo dal Vivo, sarà a Flero, Rodengo Saiano, Orzinuovi e San Zeno Naviglio. Ingresso intero euro 8; ridotto euro 5.



Mercoledì 14 ottobre, ore 21

Teatro Le Muse di Flero (Via Aldo Moro, 109/a)

ANTROPOLAROID di e con Tindaro Granata

scene e costumi Margherita Baldoni, Guido Buganza

suoni e luci Matteo Crespi

rielaborazioni musicali Daniele D’Angelo

produzione Proxima Res

Da solo in scena, Tindaro Granata racconta di figure familiari, di generazioni, di una terra – la Sicilia – odiata e rimpianta, passando da un personaggio all’altro, di età in età, da maschio a femmina, in un susseguirsi di giochi e balli. Sullo sfondo, lo spettro incombente della Mafia.

Antropolaroid è uno spettacolo serio e divertente insieme, che fonde già nel titolo la ricerca antropologica con lo scatto fotografico, la memoria trattenuta nell’immagine con il racconto tramandato. Istantanee domestiche, che a poco a poco compongono l’affresco di una storia più grande, e di un desiderio silenzioso tramandato di generazione in generazione: evadere dalla tara sociale, ribellarsi a quel fato ineludibile per cui i figli devono patire la stessa sorte dei padri… Ne nasce una intensa riflessione sulla libertà, la speranza e la voglia di cambiare.