Con la rassegna “Ùs da le as” torna in città il teatro dialettale

(red.) “Ùs da le as”: ritorna per il quattordicesimo anno la “stagione” del teatro dialettale bresciano, una opportunità unica per il pubblico per poter assistere a numerose rassegne cittadine.

Da fine settembre a maggio 2021 gli appassionati potranno seguire, senza sovrapposizione di date, tutte le compagnie in cartellone in 10 Teatri Parrocchiali della città. L’iniziativa è coordinata dall’ Associazione Palcogiovani in collaborazione con il Comune di Brescia . Si sottolinea il fondamentale contributo della Fond Asm , la preziosa collaborazione con Vini & Cucina Bresciana, il periodico infoSostenibile e Radio MilleNote come Media Partner .

Si tratta di ben 57 appuntamenti con 30 compagnie di teatro coinvolte. (Vedi qui il programma definitivo della rassegna) Ecco le novità, per quel che riguarda il teatro il ritorno in calendario di Paola Rizzi con lo spettacolo ” AHI , Maria!” sabato 7 dicembre al Santa Giulia dl Villaggio Prealpino. L ‘inferno di Dante Alighieri con Musiche eseguite dal vivo e proiezioni a cura della Compagnia Albatros di Pontevico/Pralboino in scena sabato 23 novembre nella sala della comunità di Fornaci e una commedia brillante scritta appositamente per le feste da Rita Spada regista della compagnia Amici del cor del Villaggio Violino “Natale in casa Agnelli “sabato 19 dicembre con replica dom 20 dicembre proprio nel teatro parrocchiale del Violino .

Quest’anno in preparazione all’evento Brescia e Bergamo capitali della cultura 2023 abbiamo iniziato a costruire una rete per il teatro popolare e quindi iniziamo a conoscerci invitando una nutrita rappresentanza di compagnie Bergamansche , quest’anno saranno con noi la Compagnia “All crazy for don John ” di Sarnico, Compagnia ” Teatro del Gioppino” di Zanica, compagnia “Isolabella ” di Villongo Sant’Alessandro , Compagnia ” Don Michele Signorelli” di Predore , e la Compagnia “Sottoscala” di Rosciate. Non dimentichiamoci poi della conferma delle storiche compagnia nostrane come i Caicì de Inzì , Cafè de piocc di Montichiari , il risveglio di Vobarno e Il fil de fer di Villanuova s/c .

Ma non è finita qui …La poesia, dopo le prime trilogie a tema Vì , Pà e Pio’ , Domenica 11 aprile alle 15.30 in collaborazione con la Confargricoltura di Brescia verranno premiati i poeti partecipanti alla prima edizione del premio di poesia dialettale “ El Lat en vèrs“ con Sergio Isonni che sarà la voce di tutti i poeti presenti . L’evento sarà ad ingresso libero proprio nella sede cittadina di via Creta , 50 a Brescia 2 di Confagricoltura.

Non è ancora finita, La musica , ormai a cadenza biennale , Goi de contala …? giunto alla diciasettesima edizione verrà presentato con un spettacolo dal vivo con tutti i protagonisti al teatro arcobaleno nella giornata della festa degli innamorati ..anche del dialetto, il 14 febbraio alle 16.00 .

La poesia diventa musica , prosegue così questo progetto in cui gli i musicisti lavorano su testi di poeti contemporanei di tutta la provincia , uno nel suo genere vedrà quest’anno coinvolti Charlie Cinelli e Fulvio Scalvini, Zeloti Band e Luigi Legrenzi, I Malghesetti e Lina Bazzoni, Dellino Farmer e Giuliana Bernasconi, Caio de Rò e Velise Bonfante, Sergio Minelli e Angelo Comparcini, Piegiorgio Cinelli e Armando Azzini, La cantina di Ermete e Fabrizio Galvagni, Daniele Gozzetti e Dario Tornago, Roberto Guarneri e Renato Laffranchini, Groovy e Marco Gatti, Giovanni Pintossi e Elena Alberti Nulli e Dario Canossi dei Luf con Angelo Trotti .

La rassegna che prende il via domenica 27 di settembre al Cinema Teatro Colonna di via Chiusure con la compagnia “ Gli Azzanesi “ di Azzano Mella (Bs ) ,vedrà nel primo atto protagonisti i teatri di Vill Sereno, Vill Prealpino , Fornaci e Vill Violino , proseguendo nel secondo atto anche con Cristo Re , Fiumicello, San Giovanni Evangelista , Buffalora e Sant’Eufemia che chiuderà la stagione sabato 29 maggio con la compagnia “degli Aocacc” di Zone ..

Ùs da le às” porta in città le maggiori compagnie dialettali presenti in Provincia. L’opportunità, per appassionati e non, di poterle ammirare nell’interezza della proposta è occasione ghiotta e unica. Qui il teatro assume un’anima, le Maschere si avvicinano alla gente, portando in regalo l’odore buono del legno delle assi, i poeti il sapore genuino della lingua dei nostri padri. Che è lingua nobile, che torna, unendosi all’unisono col gemere del legno dei palcoscenici, a far vibrare d’emozione, a farci divertire.