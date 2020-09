“Teatro Aperto 2020”: Nave recupera il tempo perso

(red.) Il Comune di Nave, la Consulta della Cultura di Nave e DreaMusical Teatro organizzano la rassegna di teatro amatoriale “TEATRO APERTO 2020”.

Cinque appuntamenti di teatro amatoriale per tutti i gusti: prosa, comicità, dialetto e musical tutti all’aperto, in piena sicurezza, presso l’Anfiteatro di Muratello di Nave. (Via Ferruccio Ventura, 7 – ingresso dietro la scuola elementare).

La rassegna vuole lanciare un vero e proprio segnale di ripartenza dopo i mesi di arsura culturale che hanno segnato quest’ultimo periodo del 2020 offrendo 5 serate di teatro sotto le stelle.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. È consigliato prenotare il proprio posto in anfiteatro scrivendo una mail a: ufficiocultura@comune.nave.bs.it o telefonando al numero: 030/2537423 In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro San Costanzo di Nave.

Domenica 6 settembre – 21,15

Compagnia teatrale “La Betulla” in

LA CHIMICA INVISIBILE

regia di Bruno Frusca

Venerdì 11 settembre – 21,15

Enrico Re e Piero Chiari in

SPERDUTO E ME – Un po del bu e un pò da ridere

Sabato 12 settembre – 21,15

Compagnia teatrale “Erminevo” in

Meta√Comica

Domenica 13 settembre – 21,15

il “Quartetto Errante” in

UNA NOTTE A TEATRO

Sabato 19 settembre – 21,15

Compagnia teatrale “Be Alive” in

CLUEDO – Omicidio in musical

info@dreamusical.it – www.dreamusical.it