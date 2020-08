Yes, I will, yes: Le donne dell’Odissea in scena in Broletto

(red.) Terzo appuntamento di COSTELLAZIONI, rassegna di Teatro, Danza e Arti performative che si svolgerà a Brescia presso il Cortile del Broletto fino al 12 settembre. Venerdì 28 agosto alle 21, è in programma Yes, I will, yes Le donne dell’Odissea. Performance per voce recitante, violoncello e tablet.

Le parole antiche, universali e senza tempo di Omero, ma anche quelle ispirate dall’aedo. Testi di Pavese, Tabucchi, Vecchioni, Ritsos, Carol Ann Daffy, Joyce.

Parole antiche e contemporanee custodite da scatole sonore create da uno strumento antico, il violoncello e uno strumento ( non propriamente musicale) ma incredibilmente contemporaneo: il tablet. L’antico e il contemporaneo si fondono con l’unico scopo di comunicare ed emozionare. Biglietto unico: € 5. Info e prevendite: 339 296 8449