“Memorie del fiorire” sabato per Brescia d’estate-Emozioni dal vivo

(red.) Sabato 18 luglio, alle 21.30 nel cortile di palazzo Broletto (in caso di maltempo nell’auditorium San Barnaba in corso Magenta 44/a) si chiude la rassegna di teatro popolare condiviso e integrato, proposta da Barfly, “Teatro 19” e inserita nel calendario degli eventi “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo” organizzata dal Comune di Brescia.

Alle 21.30 verrà presentato “Memorie del fiorire” rappresentazione teatrale nata dalla collaborazione di Teatro 19 con il “Collettivo Pikaia”, gruppo di lavoro che si è originato proprio per questo progetto, formato da due attrici professioniste, un attore non professionista e una musicista adolescente, e che prevede la presenza in scena di un coro composto da cittadini del territorio che hanno condiviso parte del percorso creativo. Un progetto che propone, quale aspetto fondamentale, l’incontro e l’inclusione di comunità territoriali con cui costituire laboratori condivisi.

Lo spettacolo, con schema drammaturgico organizzato in capitoli, indaga la differenze e similitudini fra animale umano e piante, e la loro interdipendenza, concentrandosi sugli aspetti vegetali a cui ispirarsi per innovare atteggiamenti umani e sociali con il linguaggio del teatro contemporaneo, influenzato da quello fisico.

Un aspetto fondamentale del progetto è

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria inviando mail a : info@teatro19.com oppure contattando il numero 335 8007161. Informazioni sul sito www.teatro19.com