“Poesie per Piazza Loggia”, martedì la presentazione alla Fondazione Trebeschi

Brescia. Martedì 10 maggio alle ore 17.30 nella sede della Fondazione Trebeschi in piazza Paolo VI 29, nel cortile del Broletto, viene presentato il libro Poesie per Piazza Loggia. Dall’archivio della Fondazione Trebeschi, una raccolta di testi poetici dettati dall’emozione per la strage di Piazza della Loggia, composti da cittadini di Brescia e di molte altre parti d’Italia: testimonianza dell’impatto profondo che l’evento del 28 maggio 1974 ebbe sull’intero Paese.

Intervengono: Paolo Corsini, Gian Franco Porta, letture poetiche a cura di Luciano Bertoli, con l’autore Alessio Lega per l’ascolto della canzone “La Piazza, la Loggia, la Gru”. Per informazioni: 333 6990660; 0302400611; info@fondazionetrebeschi.it