Strage di Piazza Loggia: “Tramonte non era a Brescia quel giorno”

(red.) Era collegato in streaming, dal carcere marchigiano di Fossombrone dove si trova recluso, Maurizio Tramonte, che ha così presenziato, a distanza, all’udienza davanti alla Corte d’appello di Brescia che deve valutare la richiesta, promossa dai suoi legali, di revisione del processo per l’ex informatore dei servizi segreti, condannato all’ergastolo per la Strage di Piazza Loggia del 28 maggio 1974.

Secondo gli avvocati di Tramonte, Baldassare Lauria e Pardo Cellini, le nuove indagini della Procura d Brescia dimostrerebbero il coinvolgimento di altri attori. Non solo, per la difesa Tramonte non sarebbe stato presente in piazza Loggia il giorno della bomba che uccise 8 persone e ne ferì un centinaio. Sebbene un compagno di cella dell’ex informatore dei servizi segreti, Vincenzo Arrigo, su confidenza dello stesso Tramonte, riferì che l’uomo fosse presente il giorno della strage, per i suoi avvocati “una nuova perizia antropometrica e nuove testimonianze escludono che sia lui” quel giovane ritratto dalla folla prima dello scoppio.