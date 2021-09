Stragi: documenti desecretati, Draghi convoca le associazioni dei famigliari

(red.) Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha convocato per mercoledì 8 settembre alle 16, a Palazzo Chigi, i presidenti delle associazioni dei famigliari delle vittime delle stragi per illustrare le nuove indicazioni sulla desecretazione di nuovi documenti riguardanti la Loggia segreta P2 e l’Organizzazione Gladio.

“Abbiamo accolto l’invito come un gesto significativo e importante che sottolinea la volontà istituzionale di andare oltre le ombre che ancora si frappongono alla ricerca della completa verità su quegli anni”, ha dichiarato Manlio Milani, presidente dell’Associazione dei Famigliari dei Caduti della Strage di Piazza della Loggia.