Con il Fai, visita guidata e musica nella casa Trainini di Mompiano

Brescia. Il Fai propone per il pomeriggio di questa domenica 8 maggio una visita guidata alla casa studio di Vittorio Trainini, l’abitazione di uno dei pittori più rappresentativi del Novecento bresciano vissuto tra il 1888 e il 1969, che si trova in via Rampinelli 12 a Mompiano e costituisce uno dei pochi esempi di casa d’artista perfettamente conservata con l’arredo originale d’epoca che fu disegnato e realizzato proprio dal proprietario.

Gli ingressi sono previsti alle 15 e alle 16.15 ma è anche possibile, in caso di esaurimento dei posti nei turni precedenti, un ultimo turno alle 17.30. A guidare i visitatori sono i volontari del Gruppo Fai giovani di Brescia e alla visita seguirà una Promenade Musicale nell’ambito della rassegna #Riconnessioni di Primavera organizzata dal Bazzini Consort, con il violoncello di Federico Bianchetti.

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro e il ricavato verrà devoluto alle iniziative del Fai. È obbligatoria la prenotazione a riconnessioni@bazziniconsort.it.