Cinque conferenze per “Maggio di gusto – Il cibo fra storia e letteratura bresciana”

Brescia. Nel mese di maggio, presso la Fondazione Civiltà Bresciana (vicolo S. Giuseppe 5 a Brescia, telefono: 0303757267) si terrà nel Salone Mario Piazza una serie di conferenze a cura di Carla Boroni: Maggio di gusto – Il cibo fra storia e letteratura bresciana. La partecipazione in sede è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, con obbligo di Green Pass e mascherina FFP2.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus. Sarà possibile ascoltare le conferenze anche in un secondo momento accedendo al canale YouTube.

Un insospettabile epicureo quale Immanuel Kant nell’“Antropologia pragmatica” scrive “La specie di benessere, che sembra meglio accordarsi con l’umanità, è un buon pranzo in buona (e, se possibile, anche varia) compagnia”. Da un pranzo bene assortito fuoriescono accordi visivi e tattili, sensazioni armoniche al gusto e all’odorato, quindi il diletto o, quanto meno, la disposizione alla conversazione. Cucina, cibo e letteratura e storia sono spesso legati a filo doppio. La povertà dei cibi, le astinenze degli uomini, i tabù delle strutture sociali –uniti alla gastronomia vera e propria- diventano anche per il bresciano, così come scrive Roland Barthes “griglia imprescindibile di lettura di qualsiasi società” o per usare, questa volta, le parole di Lévi Strauss “un sofisticato sistema di comunicazione, ricco di regole spesso inamovibili, in cui la grammatica è rappresentata dalle vivande e la sintassi dalla loro successione”.

Cinque incontri per parlare di gusto, della convivialità legata ad esso. Cinque incontri per parlare di quel cibo che suscita l’interesse di pittori, letterati, agronomi e uomini di cultura in genere. Sarà un “Maggio di gusto”. Prolusione, al ciclo di conferenze, di Marino Marini (Giornalista, scrittore di numerosi volumi di cucina e tra i fondatori di Slow Food e della Biblioteca della Scuola Alma di Colorno).

Il programma degli incontri in sintesi

Giovedì 5 maggio ore 17.45: La cucina povera e di riciclo nella storia e nella letteratura bresciana, a cura di Anna Bossini.

Giovedì 12 maggio ore 17.45: Cibo: approvvigionamento e strutture di deposito nei castelli bresciani, a cura di Giusi Villari.

Giovedì 19 maggio ore 17.45: Storia del gusto “declinata” al bresciano, a cura di Paolo Gheda.

Giovedì 26 maggio ore 17.45: Formaggio per penitenza, a cura di Gianmichele Portieri.

Lunedì 30 maggio ore 17.45: Il maiale nella Massera da bé di Galeazzo dagli Orzi, a cura di Costanzo Gatta e Daniele Squassina.