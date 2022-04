Brescia. “Emiliano Rinaldini (1922-1945) educatore e le sue scelte di vita” è il titolo di un convegno in programma per il 24 maggio 2022 alle ore 16,30 presso l’Oratorio della Pace in via Pace 10 a Brescia. Alle ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria della Pace.