Mercoledì una visita guidata (gratuita) alla scoperta delle statue di Brescia

(red.) Prosegue il programma delle visite guidate organizzate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Brescia, in coordinamento con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Mercoledì 8 dicembre alle 10 la visita sarà dedicata al tema “Le statue raccontano”. Una passeggiata guidata per conoscere caratteristiche e curiosità delle statue che impreziosiscono il centro storico. Molte sono state realizzate dopo l’Unità d’Italia per presentare la città ai forestieri scegliendo, almeno per i quattro punti cardinali, statue di personaggi illustri che dovevano ben rappresentare la città. La scelta cadde sul bresciano Giuseppe Zanardelli (insegne giurista e primo ministro), Arnaldo da Brescia e due personaggi che bresciani non sono: Giuseppe Garibaldi e Cesare Battisti. Il punto di incontro sarà sotto la statua di Arnaldo in piazzale Arnaldo.

Le visite guidate sono gratuite fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo e le prenotazioni si potranno effettuare all’Infopoint di via Trieste 1, tramite telefono al numero 030/3061266, via WhattsApp al numero 342 6058111 o tramite e-mail infopoint@comune.brescia.it