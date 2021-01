Mercoledì 27 un viaggio virtuale con i navigatori del passato

(red.) L’associazione Amici dei parchi e delle riserve naturali di Brescia invita soci e non soci a partecipare all’appuntamento online in diretta di mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 21, con lo scrittore Francesco Ongaro sul tema:

I viaggi dei navigatori del passato

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma serve la prenotazione da comunicare con mail a amicideiparchi@gmail.com, specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. Il giorno dell’incontro verrà inviata mail di conferma con le indicazioni per accedere alla piattaforma Zoom.