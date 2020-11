Inviato a 80 scuole il Dvd del film “1938. Diversi”

(red.) 150 insegnanti di 80 Istituti scolastici hanno aderito alla proposta della Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura e della Fondazione Calzari Trebeschi di ricevere gratuitamente il Dvd del film “1938. Diversi”, realizzato in occasione degli ottant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste.

100 Dvd del film di Giorgio Treves saranno spediti agli Istituti Scolastici nei prossimi giorni e potranno essere utilizzati nella formazione a distanza per far conoscere agli studenti una delle pagine più vergognose della recente storia italiana.

Su richiesta di alcuni insegnanti, è stato preparato un breve video di introduzione al film, nel quale intervengono lo storico Rolando Anni, che illustra i meccanismi e gli esiti dell’introduzione delle leggi razziali in Italia, e il regista Giorgio Treves, di cui si riprende l’intervista rilasciata in occasione della prima visione del film a Brescia il 6 dicembre 2018.