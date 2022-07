Gradimento sindaci, Del Bono è al 51% (-2%)

Brescia. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è il sindaco più amato d’Italia. Con il 65% di gradimento si piazza davanti Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%) e Antonio Decaro (Bari, 62%) nel Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul consenso ai governatori e ai primi cittadini. Tra i governatori invece Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma in testa alla classifica con il 70% dei consensi. Ma quest’anno a insidiarlo c’è un altro leghista, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che con il suo exploit arriva al 68% e supera Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), che comunque mantiene un solido livello di gradimento con il suo 65%. Mentre a Milano il presidente lombardo Attilio Fontana continua a viaggiare a metà classifica, spaccando esattamente a metà l’elettorato con un risultato che promette di animare ulteriormente le discussioni nel centrodestra alle prese con le ambizioni presidenziali di Letizia Moratti, attuale vice di Fontana.

L’analisi complessiva del Governance Poll 2022 evidenzia vari fattori che ci spiegano quali devono essere le caratteristiche ideali degli amministratori locali per attrarre consenso.

La lettura delle due classifiche, presidenti di Regione e sindaci, fa emergere un profilo particolare del “buon amministratore” che viene identificato come tale non solo per le buone performance che i cittadini gli riconoscono, ma anche per la capacità di porsi alla ribalta della politica nazionale. Insomma, per essere apprezzati dalla popolazione bisogna avere un “doppio profilo”: da una parte si devono soddisfare i bisogni degli elettori in termini di miglioramento della qualità della vita, ma al contempo è premiata anche la capacità a superare il concetto territoriale e diventare attori principali nel dibattito politico nazionale.

E il sindaco di Brescia? Emilio Del Bono, al secondo (e ultimo) mandato come primo cittadino, ottiene il 51% dei consensi, un dato ottenuto in base al risultato 2021, confrontato con i voti ottenuti il giorno della elezione e con il risultato del Governance Poll 2020. Il risultato indica un calo di gradimento del 2% rispetto alla valutazione precedente.