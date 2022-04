Aspettativa di vita, nel Bresciano recuperati due anni

Brescia. Se nel 2020 il Covid aveva colpito maggiormente il Nord in termini di mortalità diretta e calo dell’aspettativa di vita, nel 2021 l’eccesso di mortalità si è trasferito nel Mezzogiorno.

Al Sud la speranza di vita alla nascita totale scende a 81,3 anni a fronte di una media nazionale di 82,4 anni: è quindi una perdita di 6 mesi, che vanno a cumularsi ai 7 mesi ceduti nel 2020. Per l’Istat, oltre ai tempi di propagazione dell’epidemia che nel 2020 aveva colpito in primis il Nord, a incidere sui dati può essere anche il tasso di vaccinazione anti-covid, che al Sud risulta più basso.

Sono alcuni dei dati pubblicato dall’Istat ha pubblicato nel rapporto «Indicatori demografici» 2021, che prende in esame diverse voci: dal calo delle nascite, ai matrimoni, all’aspettativa di vita.

Secondo gli indicatori nazionali rallenta il calo della popolazione italiana: -4,3 per mille. Nel 2020 era stato -6,8 per mille. Natalità al minimo storico (solo 399mila neonati) e mortalità alta (709mila). L’età media della popolazione sale a 46,2 anni e la speranza di vita italiana risale a 82,4 anni.

Anche Brescia e provincia fanno i conti con il calo demografico: nel 2021 i decessi sono cresciuti del 13% rispetto al 2029, anno pre pandemia: al 31 dicembre dello scorso anno i residenti nel bresciano erano 1.254.322, 1.387 in meno rispetto al 2020.

Per quanto riguarda invece la “aspettativa di vita” c’è un dato positivo: il valore torna a crescere, recuperando 25 mesi rispetto all’anno precedente, quando ne erano stati persi 33.

Il dato sulla speranza di vita per gli uomini nel 2019 era di 81,3 anni, sceso bruscamente a 78,5 nell’anno dello scoppio della pandemia e ritornato a 80,6 anni nel 2021.

Per quanto concerne invece la popolazione femminile, se nel 2020 i mesi di aspettativa di vita persi erano stati 26, nel 2021 sono stati 17, con una speranza di vita che si attesta sul dato medio di 85,3 anni.

Notizie meno buone per il capitolo natalità: le nascite sono scese sotto quota 9mila (8.807), il 2,7% in meno rispetto al 2020 e in calo del 6% sul 2019.

Nel 2021 è però aumentato il numero medio di figli per donna: pari a 1,25, dunque in lieve rialzo rispetto all’1,24 del 2020.

La crescita si deve al deficit dimensionale e strutturale della popolazione femminile in età feconda, che si riduce nel tempo e ha un’età media in aumento. L’età media al parto passa a 32,4 (+0,2 rispetto al 2020), un parametro che segna regolari incrementi da anni: era pari a 30,5 nel 2002, secondo i dati raccolti dall’Istat nel suo rapporto “Indicatori demografici” dell’anno 2021.