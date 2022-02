Brescia: matrimoni giù, ma salgono le unioni con stranieri

(red.) Vuoi la pandemia, che sicuramente non ha aiutato a pianificare e a fare progetti a lungo (e a breve termine), vuoi anche che la società è mutata, ma il numero di matrimoni contratti nel Bresciano tra il 2019, anno pre Covid, e il 2020, anno in cui il mondo è stato travolto dallo tsunami del coronavirus, è calato vertiginosamente.

Molte delle nozze che erano state fissate sono saltate, quindi, per molte coppie, è stato inevitabile dover rimandare l’appuntamento e non è mancato anche chi, poi, al “sì” non è mai arrivato, cambiando idea nel frattempo.

La battuta d’arresto si osserva a partire da marzo 2020 con picchi ad aprile e maggio proprio per via delle pesanti restrizioni imposte dalla pandemia. Alcune misure di contenimento (divieto di assembramenti, numero massimo di persone in caso di eventi) hanno comunque riguardato l’intero anno 2020 e si sono protratte nel 2021. Ulteriori elementi a sfavore delle nozze si sono aggiunti, via via, a seguito del dispiegarsi degli effetti sociali ed economici indotti dalla crisi sanitaria.

I dati Istat riferiti alla provincia di Brescia per il 2019 parlano di 3.494 matrimoni celebrati nel 2019 e di 2.081 nell’anno successivo. Secondo quanto riporta l’Istituto di statistica, a Brescia città, nel 2020, sono state celebrate 301 unioni, 55 religiose e 246 civili, mentre in provincia si sono celebrate 1.780 nozze, 406 religiose e 1.374 civili.

In un decennio, comunque, il numero delle nuove unioni (periodo tra 2010-2020) i matrimoni religiosi sono passati da 2.112 a 461, mentre quelli civili sono rimasti stabili: erano 1.619 dieci anni fa e sono stati 1.620 nel 2020.

Un altro dato interessante, che fotografa il mutamento della società, riguarda le nozze contratte con stranieri (sempre tra Brescia e provincia): nel 2019 sono state 147 su 467, nel 2020 122 su 301, 12 mesi fa 111 su 401.

Come riferisce il report, la quota di matrimoni con almeno uno sposo straniero è più elevata nelle aree in cui è più stabile e radicato l’insediamento delle comunità straniere, cioè al Nord e al Centro. In queste due aree del Paese quasi un matrimonio su quattro ha almeno uno sposo straniero mentre nel Mezzogiorno questa tipologia di matrimoni raggiunge l’11,3%. A livello regionale in cima alla graduatoria vi sono Umbria (25,8%),Lombardia (25,2%), Emilia-Romagna (25,1%) e Marche (24,8%).

Non sono “saltati” o rimandati solo i matrimoni a causa della pandemia: anche le separazioni ed i divorzi sono calati, così come le unioni civili: queste ultime sono scese del 33%, le separazioni del 18% e i divorzi del 21,9%.