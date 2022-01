Volley maschile, rinviata anche la partita Brescia-Motta

(red.) Anche la Consoli McDonald’s Centrale Brescia non potrà giocare questa domenica. A causa delle positività al Covid, come da regolamento più di tre, riscontrate nel gruppo squadra di Motta la partita in programma al San Filippo alle 18 e valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato maschile di A2 è stata rinviata a data da destinarsi.

Il match tra Brescia e Motta si aggiunge così agli altri tre già rinviati: Castellana – Cuneo, Siena – Reggio Emilia, Porto Viro – Santa Croce.

La squadra bresciana ha così previsto degli allenamenti aggiuntivi con l’obiettivo di recuperare al meglio la forma di tutti i propri effettivi in vista della partita di sabato 15 a Santa Croce.

Le prevendite su Vivaticket sono state sospese. I biglietti acquistati rimangono validi per la partita di recupero. Per chi non potrà partecipare, una volta fissata la data della partita, verrà attivata una piattaforma su Vivaticket per il rimborso.