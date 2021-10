Atlantide sconfitta a Caorle: 3-0 e poca lucidità

(red.) La Gruppo Consoli McDonald’s Centrale del Latte combatte, ma non capitalizza nel primo parziale un break cruciale e la rimonta che permette ai padroni di casa di chiudere ai vantaggi, moltiplica le sicurezze di Cattaneo e Gamba, sempre ben innescati dal gioco veloce di Alberini.

Il servizio di Motta mette in difficoltà la ricezione di Brescia che nel secondo set rincorre, difende e non molla, ma cede sul filo. Il muro biancazzurro fatica a contenere l’attacco della matricola veneta (4 a 10 la conta dei block), che non ha cedimenti né timori reverenziali e vola a chiudere il match, dimostrandosi più lucida dei Tucani. Il match si chiude 3-0 per Motta (31-29; 25-23; 25-20).

“Una sconfitta”, ha commentato Simone Tiberti, “contro una squadra ben messa in campo, che ha giocato meglio di noi. Il rammarico è per il primo set in cui, ai vantaggi, abbiamo sprecato quattro opportunità. In generale avremmo dovuto essere più precisi, soprattutto in contrattacco, invece in quella fase ci è mancato un po’ di cinismo. Peccato, ci serva da lezione per capire su cosa lavorare”.

“Sapevamo”, ha aggiunto Roberto Zambonardi, “che avremmo incontrato una squadra agguerrita, con gioco vario e veloce. Noi siamo stati bravi nel punto a punto del primo set, ma non abbiamo concretizzato il vantaggio finale immediatamente precedente. Nonostante quell’occasione sciupata, abbiamo continuato a lottare: la sconfitta di oggi ci dà spunti per lavorare sui fondamentali che stasera non hanno funzionato, soprattutto la battuta e il muro, ma abbiamo comunque dato vita ad una bella partita, secondo me, con un grande capitan Tiberti in campo”.

BRESCIA: Orazi, Tiberti 1, Giannotti 10, Patriarca 10, Crosatti, Franzoni (L), Galliani 13, Neubert, Esposito 6, Cisolla 4, Seveglievich. All. Zambonardi e Iervolino.

MOTTA DI LIVENZA: Saibene ne , Alberini 2, Loglisci 13, Gamba 19, Ferrato, Cattaneo 13, Biglino 6, Morchio ne , Secco 1, Acuti ne, Luisetto 7, Battista (L), Zaccaria (L2), Pugliatti ne.