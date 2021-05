Volley, si faranno a Brescia le finali regionali Under 13 femminile

(red.) La palestra Polivalente di via Raffaello, sede dell’attività di tutto il settore giovanile del Volley Millenium Brescia, il 27 giugno si aprirà alle finali regionali di Under 13 femminile. Il consiglio regionale della Fipav ha deliberato di assegnare alla società della nostra città l’organizzazione delle finali e la conferma è arrivata in settimana con una lettera del presidente regionale Piero Cezza.

«E’ un’ottima notizia – commenta Lucrezia Catania, general manager del settore giovanile Millenium – abbiamo voglia di dimostrare le potenzialità organizzative della nostra realtà, mettendoci in gioco indipendentemente dalla partecipazione delle nostre atlete. Crediamo che la crescita societaria che stiamo portando avanti da diverse stagioni passi anche dall’organizzazione di eventi di questo rilievo».

L’ultima finale territoriale femminile della provincia di Brescia, dell’aprile 2019, è stata organizzata proprio dal Volley Millenium, in Under 13 femminile: sede dell’evento in quell’occasione fu il PalaGeorge di Montichiari.

Le Leonesse Under 13 sono impegnate in questi giorni nelle semifinali di categoria: domenica ospitano proprio al Polivalente il Bedizzole Volley (ore 17), mentre il ritorno si disputerà al Palazzetto di San Vito mercoledì 2 giugno alle 15. L’altro posto in finale se lo contendono il Volley Montichiari e la Promoball di Maclodio. Accederà alla fase regionale solamente la squadra vincitrice del titolo provinciale di Brescia.